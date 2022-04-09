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    Головкин победил Мурату техническим нокаутом

    9 Апреля 2022, 18:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Сайтаме (Япония) на Super Arena Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) в боксерском поединке техническим нокаутом победил Риоту Мурату (16-2, 13 КО), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Поединок начался с равного боя в первом и втором раунде, постепенно Головкин взял инициативу в свои руки и измотал соперника, в итоге на девятом раунде казахстанец отправил японца в технический нокаут.

    Отметим, что на кону объединительного боя в среднем весе между казахстанцем Геннадием Головкиным и японцем Риотой Муратой стояли три титула чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO.

    Напомним, Геннадий Головкин не боксировал с декабря 2020 года, когда в США нокаутировал поляка Камила Шеремету, в 21-й раз защитив титул чемпиона мира. Риота Мурата в последний раз бился в декабре 2019-го, сохранив свой титул в бою против канадца Стивена Батлера.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Соотечественники Спорт Головкин Бокс
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