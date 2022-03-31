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    Головкин опробует на себе любимый «мексиканский стиль»

    31 Марта 2022, 13:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мексиканский боксер Хосе де Хесус Масиас (28-10-4, 14 КО) вспомнил одну из особенностей своего бывшего спарринг-партнера, японца Риоты Мураты (16-2, 13 КО), которому скоро предстоит бой с казахстанским чемпионом Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Интересно, что почти всегда Мурата просил ставить против него в спарринги мексиканцев. Ему действительно нравится мексиканский стиль, ему нравился и мой стиль, как мы с ним рубились. Это были крепкие зарубы, он наносил много ударов. Так что Головкину легко точно не будет», — уверен Масиас.

    Отметим, Геннадий Головкин в различных интервью неоднократно говорил о своей любви к «мексиканскому стилю», которую ему привил еще Абель Санчес. Что касается предстоящего боя с Муратой, то он состоится 9 апреля в Сайтаме (Япония).

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин
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