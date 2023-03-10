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    Головкин официально отказался от титула чемпиона мира по версии WBA

    10 Марта 2023, 08:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Всемирная боксерская ассоциация (WBA) подтвердила информацию команды Геннадия Головкина о том, что боксер больше не является их «суперчемпионом» мира в среднем весе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    13 марта должны были состояться промоутерские торги по обязательному бою Геннадия с «обычным» чемпионом мира кубинцем Эрисланди Ларой, однако сегодня стало известно, что Головкин принял решение освободить пояс.

    «Казах Геннадий Головкин официально сложил с себя полномочия чемпиона мира и не будет участвовать в обязательном поединке, назначенном чемпионским комитетом WBA. Теперь в среднем весе есть только один чемпион по версии WBA, которым является кубинец Эрисланди Лара», — говорится в заявлении ассоциации.

    В прошлом месяце Геннадий Головкин также отказался от титула чемпиона мира по версии IBF. Таким образом, GGG больше не владеет ни одним из основных чемпионских поясов — у него остался лишь второстепенный по значимости титул от IBO.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Головкин Бокс
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