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    Головкин обошел Мухаммеда Али в рейтинге лучших боксеров всех времен

    16 Мая 2021, 20:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сайт Boxrec.com составил список лучших боксеров всех времен вне зависимости от весовой категории (pound-for-pound), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz

    Лучшим в истории бокса признан американец Флойд Мэйвезер-младший. Второе место занял Эззард Чарльз, третье — Мэнни Пакьяо. Также в ТОП-10 вошли Арчи Мур, Рэй Робинсон, Джо Кальзаге, Хуан Мануэль Маркес, Бернард Хопкинс, Андре Уорд и Владимир Кличко.

    Казахстанский чемпион Геннадий Головкин на данный момент занимает в рейтинге 13-е место. Он обошел таких легендарных бойцов, как Мухаммед Али, Оскар де ла Хойя и Рой Джонс-младший. Напомним, Головкину 39 лет, и он является чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и IBO.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Головкин
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