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    Головкин объяснил значение слогана Big Drama Show

    30 Марта 2022, 14:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира IBF/IBO в среднем весе Геннадий Головкин рассказал о значении слогана «Большое драматическое шоу в Японии», под которым пройдет его поединок в Сайтаме с владельцем пояса WBA Super Риотой Муратой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Противостояние состоится 9 апреля на Saitama Super Arena. Соперники поставят на кон свои чемпионские пояса в самом масштабном боксерском событии в истории Страны восходящего солнца. Напомним, что изначально бой Головкин — Мурата планировался на конец декабря прошлого года, но был перенесен из-за закрытия японским правительством границ в связи с антиковидными мерами.

    В своем анонсе поединка Геннадий заявил: «Я с нетерпением жду возможности вернуться на ринг и привезти Big Drama Show в Японию». Журналисты JiJi Press спросили у GGG, что он подразумевает под слоганом «Big Drama Show» в данном случае.

    «Я хочу приехать в Японию, чтобы выиграть. И выиграть как можно ярче. Вот, что это значит», - ответил Головкин.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин
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