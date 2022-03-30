Головкин объяснил значение слогана Big Drama Show

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира IBF/IBO в среднем весе Геннадий Головкин рассказал о значении слогана «Большое драматическое шоу в Японии», под которым пройдет его поединок в Сайтаме с владельцем пояса WBA Super Риотой Муратой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Противостояние состоится 9 апреля на Saitama Super Arena. Соперники поставят на кон свои чемпионские пояса в самом масштабном боксерском событии в истории Страны восходящего солнца. Напомним, что изначально бой Головкин — Мурата планировался на конец декабря прошлого года, но был перенесен из-за закрытия японским правительством границ в связи с антиковидными мерами.

В своем анонсе поединка Геннадий заявил: «Я с нетерпением жду возможности вернуться на ринг и привезти Big Drama Show в Японию». Журналисты JiJi Press спросили у GGG, что он подразумевает под слоганом «Big Drama Show» в данном случае.

«Я хочу приехать в Японию, чтобы выиграть. И выиграть как можно ярче. Вот, что это значит», - ответил Головкин.