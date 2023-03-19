Голосую за будущее Казахстана – избиратель на участке в Бельгии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – В Бельгии проходит голосование на выборах в Мажилис Парламента РК и маслихаты всех уровней. В г.Брюсселе при Посольстве РК организован избирательный участок № 241, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Один из первых на участок прибыл казахстанец Иса Кудабеков. Корреспонденту МИА «Казинформ» соотечественник рассказал, что текущие выборы важны с точки зрения реформ, проходящих в нашей стране.

«Каждый голосует за будущее своей страны, своей семьи! Я считаю, что это долг каждого гражданина. Думаю, что эти выборы войдут в историю нашей Родины» - сказал Иса Кудабеков.

Напомним, что избирательный участок в г.Брюсселе открылся в семь часов утра (12 часов времени Астаны – прим. ред.) и будет работать до 20 часов вечера местного времени.

Ожидается, что в выборах примут участие сограждане, постоянно проживающие в Бельгии и Люксембурге. Это дипломаты посольства, члены их семей, казахстанские студенты, обучающиеся в бельгийских вузах, а также граждане, работающие в местных компаниях.

Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов.



