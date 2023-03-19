Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Голосую за будущее Казахстана – избиратель на участке в Бельгии

    19 Марта 2023, 19:15

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – В Бельгии проходит голосование на выборах в Мажилис Парламента РК и маслихаты всех уровней. В г.Брюсселе при Посольстве РК организован избирательный участок № 241, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Один из первых на участок прибыл казахстанец Иса Кудабеков. Корреспонденту МИА «Казинформ» соотечественник рассказал, что текущие выборы важны с точки зрения реформ, проходящих в нашей стране.

    «Каждый голосует за будущее своей страны, своей семьи! Я считаю, что это долг каждого гражданина. Думаю, что эти выборы войдут в историю нашей Родины» - сказал Иса Кудабеков.

    Напомним, что избирательный участок в г.Брюсселе открылся в семь часов утра (12 часов времени Астаны – прим. ред.) и будет работать до 20 часов вечера местного времени.

    Ожидается, что в выборах примут участие сограждане, постоянно проживающие в Бельгии и Люксембурге. Это дипломаты посольства, члены их семей, казахстанские студенты, обучающиеся в бельгийских вузах, а также граждане, работающие в местных компаниях.

    Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Выборы Бельгия Мировые новости Выборы в Мажилис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Человеческую голову обнаружили на озере в Японии
    Стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты Турции
    Учитель пропал без вести после нападения акулы на побережье Австралии
    Второй тур президентских выборов в Турции будет проведен 28 мая
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    4 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    5 Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
    Новости партнеров