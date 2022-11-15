Голосование всегда проходило с соблюдением международных стандартов - посол Палестины

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава дипломатического корпуса - посол Палестины Монтасер Абузейд в четвертый раз принимает участие на выборах в качестве международного наблюдателя. По его словам, наблюдение за выборами всегда проходило с соблюдением международных стандартов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерство иностранных дел РК организовало пресс-конференцию для всех представителей международных организаций, аккредитованных в Казахстане. Присутствую в качестве чрезвычайного и полномочного посла Палестины. Сегодня мы слушали две важные презентации. Первая – от заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел РК. Вторая презентация была от председателя ЦИК РК Нурлана Абдирова. Они предоставили важную информацию о подготовке и организации президентских выборов, которые состоятся 20 ноября этого года. В качестве международного наблюдателя 20 ноября буду следить за ходом голосования. По счету в четвертый раз принимаю участие на выборах в качестве наблюдателя», - рассказал журналистам посол Палестины Монтасер Абузейд.

По его словам, все три раза, когда он был международным наблюдателем, голосование проходило добровольно, без давления и с соблюдением международных стандартов.

Ранее сообщалось, что заместитель Премьер-Министра РК – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди и председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров провели пресс-конференцию для представителей иностранного дипломатического корпуса о ходе подготовки к предстоящим выборам Президента РК, о проводимых реформах в стране.



