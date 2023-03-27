Голосование «против всех» заставляет государство и партии задуматься – Нурлан Абдиров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Показатели голосов из графы «Против всех» - это повод для размышлений государству и самим партиям. Таким мнением поделился председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, в день голосования на внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента РК графу «Против всех» выбрали 3,90%, или 248 291 избиратель.

«Какая у нас была ситуация, когда в избирательных бюллетенях не было графы «Против всех»? Люди самостоятельно приписывали, что они против всех. Голос из такого бюллетеня не учитывался, так как он считался испорченным. Теперь же в бюллетенях присутствует графа «Против всех». Завтра данные понадобятся государству, которое должно задуматься, почему все эти люди проголосовали против всех. Точно так же это заставит задуматься и политические партии», - поделился Нурлан Абдиров.

Он отметил, что проголосовав «против всех», казахстанцы таким образом проявили свою гражданскую позицию.

Ранее стало известно, что в Мажилис по партийным спискам прошли 6 политических партий Казахстана. Также были озвучены имена победивших кандидатов в депутаты Мажилиса по одномандатным территориальным избирательным округам. 19 марта в стране состоялись внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов.



