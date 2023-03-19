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    Голосование на выборах стартовало в Атырауской области

    19 Марта 2023, 09:44

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области, где по сравнению с Астаной часовая разница во времени, начались внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней. Всего в регионе 269 избирательных участков, 11 из них - закрытые, это больницы, места временного содержания и воинские части, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Всего в регионе зарегистрированы 442 кандидата. Из них 11 - в Мажилис, 60 - в шести партийных списках в областной маслихат, 39 кандидатов - по 15 одномандатным избирательным округам областного маслихата, 71 кандидат - в атырауский городской маслихат, 261 кандидат - в семь районных маслихатов.

    В списках избирателей в регионе – 412 165 человек.

    Для голосования граждан с ограниченными возможностями - в городе и районах области организована служба 54 инватакси.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Выборы Выборы в Мажилис Выборы в маслихаты-2023
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