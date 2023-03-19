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    Голосование на выборах продолжается на 44 участках за рубежом

    19 Марта 2023, 22:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На каких участках еще продолжается голосование сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Голосование на всех участках страны завершено. Голосование будет продолжаться только за пределами страны на 44 участках. Итоговая статистика будет представлена завтра», - сказал Константин Петров на брифинге, посвященному оглашению предварительных итогов выборов депутатов Мажилиса и маслихатов.

    Он отметил, что по состоянию на 22:00 по времени Астаны из 12 млн 35 578 граждан, включенных в список, 6 млн 521 860 получили бюллетени. Это составляет 54,19% избирателей, включенных в список для голосования.

    Напомним, в 21:00 завершилось голосование на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов во всех регионах Казахстана. Ранее сообщалось, что более пяти тысяч казахстанцев проголосовали за рубежом.

    Автор:

    Серик Сабеков

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