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    Голосование на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов на большей части Казахстана завершено

    19 Марта 2023, 20:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 15 регионах Казахстана завершились выборы депутатов Мажилиса и маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По состоянию на 18:00 по времени Астаны 6 390 046 граждан Казахстана, включенных в списки избирателей, получили бюллетени. Это 53,11% от общего числа избирателей. В настоящее время продолжается голосование в пяти регионах страны, а именно в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областях. В этих регионах избирательные участки закрываются в 21:00 по времени Астаны.

    При представительствах Казахстана в 62 иностранных государствах открыто 77 избирательных участков. В них должны проголосовать 12 016 человек. В 18:00 по времени Астаны завершили работу 11 избирательных участков за рубежом и проголосовали около 5 тысяч граждан Казахстана, включая тех, которые сейчас работают. Это 42%. 66 участков продолжают работать. Голосование за рубежом завершится в 09:00 20 марта на избирательном участке в Сан-Франциско.

    Центральная избирательная комиссия представит информацию о прибытии граждан на участки в 20:10 и 22:10.

    Автор:

    Серик Сабеков

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