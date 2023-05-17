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    Голодовку объявляли 16 пациентов павлодарского психдиспансера

    17 Мая 2023, 17:25

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – От приема пищи отказывались 16 больных павлодарского центра психического здоровья, основным требованием которых было предоставление отпусков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «16 мая в управление здравоохранения поступило служебное письмо от центра психического здоровья о том, что 16 человек первого блока, которые лежат на принудительном лечении по решению суда, отказываются от приема пищи», - сообщили в управлении здравоохранения Павлодарской области.

    17 мая сотрудники облздрава выехали для выяснения обстоятельств и требований пациентов.
    «Основным требованием пациентов являлось предоставление отпусков. Согласно приказу министра здравоохранения РК от 8 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-237/2020
    «Об утверждении правил внутреннего распорядка для лиц с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями), связанными с употреблением психоактивных веществ, для принудительного лечения в организациях, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья», пункту 8, «режимы частичной госпитализации, лечебных отпусков не применяются для лиц, находящихся на принудительном лечении по решению суда», - отметили в управлении.

    По данным ведомства, после проведения встречи удалось достичь соглашения с 5 пациентами. По остальным ведется разъяснительная работа, вопрос питания взят на контроль.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Общество
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