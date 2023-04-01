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    Гол капитана сборной Казахстана признали лучшим в УЕФА

    1 Апреля 2023, 09:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - УЕФА признал гол капитана сборной Казахстана Асхата Тагыбергена лучшим во втором туре отборочного турнира Евро-2024, передает МИА «Казинформ».

    На официальном аккаунте чемпионата Европы-2024 в социальных сетях опубликована подборка лучших голов. Гол Тагыбергена в матче против Дании был выбран лучшим.

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    Публикация от UEFA EURO 2024 (@euro2024)

    Ранее УЕФА отреагировал на гол Асхата Тагыбергена в ворота сборной Дании.

    «Бросьте свои дела и полюбуйтесь этим голом», - подписано видео с голом казахстанца на официальном аккаунте организации.

    Напомним, гол Тагыбергена помог Казахстану сравнять счет в матче с Данией: полузащитник «Ордабасы» переиграл голкипера Каспера Шмейхеля дальним ударом с 30-ти метров.

    Фото: instagram.com/basniksport

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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