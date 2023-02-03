Годовая инфляция в Турции снизилась до уровня 57%

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Годовая инфляция в Турции по итогам января достигла 57,68%, снизившись за один месяц с 64,27%, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Институт статистики Турции (TÜİK).

Независимая группа анализа инфляции (ENAG) заявляет, что этот показатель составил 121,62%, обеспечив привычный рост на 9,26 процентных пункта по сравнению с инфляцией за прошлый год.

Власти Турции с декабря 2020 года проводят так называемую новую экономическую политику, упор в которой делается на укрепление турецкой лиры. При этом курс национальной валюты по отношению к доллару в прошлом году резко понизился, а за последние месяцы претерпел только незначительное снижение.

Ранее сообщалось, что Центральный банк Турции рассчитывал на снижение инфляции уже на конец 2023 года. Прогнозное значение осталось без изменений на уровне 22,3%, а расчет инфляционного показателя на конец 2024 года составляет 8,8%.

Одновременно прогнозы Организации Объединенных Наций также обещают Турции уверенное снижение инфляции уже в этом финансовом году.

В докладе ООН отмечается, что в стране ожидается стремительный рост экономики до конца года на 3,7%, а инфляция, по их расчетам, упадет до 42,4%.

Более хорошие перспективы ждут Турцию в следующем году - инфляция замедлится до 13,5%, а рост экономики страны составит 3,5%, говорится в их прогнозе.



