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    Годовалый ребенок выпал из окна многоэтажки в Костанае

    26 Апреля 2023, 10:14

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ —Ребенок выпал из окна многоэтажного дома в Костанае и чудом остался жив. Но получил травы, состояние тяжелое, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

    Происшествие случилось накануне вечером по улице Чехова в 5-ти этажном жилом доме.

    Годовалый мальчик выпал из окна 3-го этажа. Ребенок остался без присмотра взрослых, взобрался на подоконник, где было открыто окно и выпал наружу. Пострадавшего экстренно госпитализировали в реанимацию городской детской больницы. Врачи установили диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, состояние тяжелое»,- сообщили в ведомстве.

    ДЧС Костанайской области в очередной раз призывает родителей не оставлять без присмотра детей. И рекомендует в целях безопасности установить на окна решетки или блокираторы.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Происшествия Костанай Дети
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