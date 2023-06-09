Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Глобальный центр цифровой торговли углеродом планируют создать на базе МФЦА

    9 Июня 2023, 19:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял сопредседателя и генерального директора компании Sun Seven Stars Investment Group У Чжэна. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе встречи были обсуждены вопросы инвестиционного сотрудничества в финансовой сфере, цифровизации и онлайн-торговле, а также взаимодействие с Международным финансовым центром Астана. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о планах по реализации совместных инвестционных проектов в сфере возобновляемых источников энергии.

    Кроме того, У Чжэн рассказал о планах своей компании по созданию на базе МФЦА Глобального центра цифровой торговли углеродом.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Президент Казахстана МФЦА - фин. центр "Астана"
    Новости по теме
    Новости по теме
    Полный текст выступления Президента РК на Международном форуме волонтеров
    Наши волонтеры должны участвовать в глобальных волонтерских движениях – Президент РК
    Президент поручил разработать Дорожную карту развития волонтерского движения
    Труд волонтеров всегда должен высоко цениться - Президент РК
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски