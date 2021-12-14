Глэмпинги и экоотель построят в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Северо-Казахстанской области сообщили о 124 тысячах туристов, посетивших регион в этом году. Это почти на 80% больше, чем в прошлом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такие данные привел на брифинге заместитель руководителя управления индустриально-инновационного развития и предпринимательства Данияр Исаев.

Посещают туристы в основном Имантауско-Шалкарскую курортную зону, которая входит в ТОП-10 приоритетных туристических территорий республиканского значения.

Здесь работают 40 баз отдыха, из них семь – круглый год. В этом году открыли еще одну базу отдыха и гостевые дома. Идет реконструкция санатория «Шалкар Су» стоимостью один миллиард тенге.

«Будут реализованы восемь проектов на 194 койко-мест. Планируются к реализации пять якорных проектов: строительство многофункционального туристского комплекса, глэмпингов, строительство спортивно-научного детского лагеря «Балалар» и экоотеля», - сообщил Д.Исаев.

Он добавил, что со следующего года планируется оказание государственной поддержки в виде возмещения части затрат предпринимателей на строительство и реконструкцию объектов туристической деятельности до 10%, на приобретение автомобильных транспортных средств - до 25%, на строительство объектов придорожного сервиса - до 10%.

«За последние три года в курортной зоне уже проведен ремонт около 250 км дорог. Совместно с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов планируется разработка проектно-сметной документации и строительство транспортной, инженерной инфраструктуры, и благоустройство в курортной зоне на землях национального парка», - добавил Д.Исаев.