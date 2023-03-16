Глазной протез создали школьники из ВКО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Один из самых необычных проектов на Наурызовских встречах – глазной протез, который представили учащиеся средней школы №1 села Маркаколь Восточно-Казахстанской области. Проекты Дарьи Мустафиной и Амира Сайранова презентовали на Наурызовских встречах министру просвещения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просещения РК.

«Мы создали глазной протез по образцу индийского робототехника Канти Шармы. Толчком к созданию этого проекта послужило состояние нашего одноклассника», – рассказали школьники.

Амир и Дарья реализовали проект за два месяца. Теперь они собираются создать второй глазной протез и изучить его связь с нейронами мозга.

Напомним, с 15 по 17 марта проходит весенний конкурс научных проектов, посвященный самым актуальным темам современной науки. 150 юных ученых представят более ста проектов по внедрению искусственного интеллекта, робототехнике, машинному мышлению и здравоохранению.

Свои работы презентуют учащиеся из 17 опорных сельских школ со всех регионов страны. Они посвящены 3D-биопринтингу, созданию умных протезов, биоинтерфейсов и другим актуальным приоритетам современной медицины.



