Главы Минторговли и МСХ высказались относительно критики со стороны Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов и министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев выразили согласие с критикой Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я уже сказал, что абсолютно справедливо поставлены вопросы. Критика очень правильная. Мы работаем над этим. Поставлена задача по повышению эффективности нашей деятельности», - сказал Бахыт Султанов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Глава Минторговли добавил, что совместно с МСХ выработан план мероприятий для решения проблемных вопросов.

В свою очередь, Ербол Карашукеев заявил, что выговор со стороны Главы государства был справедливым.

«Мы знаем, что в нашей работе были недочеты. Я в докладе показал, что были объективные и субъективные факторы, в частности, по рынку сахара. Мы сейчас принимаем все необходимые меры по выправлению ситуации и повышению эффективности работы», - пояснил он.

Напомним, на расширенном заседании правительства Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил выговор министру торговли и интеграции Бахыту Султанову и министру сельского хозяйства Ерболу Карашукееву, которые не смогли урегулировать вопрос с дефицитом сахара.