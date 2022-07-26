Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Главы Минторговли и МСХ высказались относительно критики со стороны Президента РК

    26 Июля 2022, 13:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов и министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев выразили согласие с критикой Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я уже сказал, что абсолютно справедливо поставлены вопросы. Критика очень правильная. Мы работаем над этим. Поставлена задача по повышению эффективности нашей деятельности», - сказал Бахыт Султанов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

    Глава Минторговли добавил, что совместно с МСХ выработан план мероприятий для решения проблемных вопросов.

    В свою очередь, Ербол Карашукеев заявил, что выговор со стороны Главы государства был справедливым.

    «Мы знаем, что в нашей работе были недочеты. Я в докладе показал, что были объективные и субъективные факторы, в частности, по рынку сахара. Мы сейчас принимаем все необходимые меры по выправлению ситуации и повышению эффективности работы», - пояснил он.

    Напомним, на расширенном заседании правительства Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил выговор министру торговли и интеграции Бахыту Султанову и министру сельского хозяйства Ерболу Карашукееву, которые не смогли урегулировать вопрос с дефицитом сахара.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана Минсельхоз Минторговли
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер приняли участие в Форуме ректоров казахско-немецких вузов
    Глава государства отметил активное сотрудничество ЕС со странами Центральной Азии
    Президент прокомментировал позицию Казахстана касательно соблюдения санкций западных государств
    Касым-Жомарт Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины
    Популярное
    1 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    2 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
    5 Сильные дожди идут в СКО