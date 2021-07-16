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    Главы МИД Центральной Азии и России приняли совместное заявление по Афганистану

    16 Июля 2021, 21:24

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – На полях Международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности» в Ташкенте главы МИД Центральной Азии и России приняли совместное заявление по Афганистану, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД Республики Узбекистан.

    «Участники четвёртой встречи глав внешнеполитических ведомств Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, состоявшейся 16 июля в Ташкент, отмечают, что текущая ситуация в Афганистане в связи с выводом иностранных войск из этой страны и последовавшая за этим эскалация боевых действий между правительственными силами и Движением талибов, в особенности в ряде граничащих со странами Центральной Азии северных провинций, вызывают серьезную обеспокоенность», - говорится в заявлении.

    В этой связи участники встречи призвали все стороны, вовлеченные в конфликт в Афганистане, воздержаться от применения силы и дестабилизирующих действий в интересах обеспечения благоприятных условий для продвижения мирного процесса.

    «Убеждены в том, что всеобъемлющий и устойчивый мир в Афганистане может быть достигнут только путем прямых инклюзивных переговоров о политическом урегулировании между самими афганцами, под руководством афганского народа и при более активном содействии государств и международных структур восстановлению Афганистана в постконфликтный период», - отмечается в документе.

    Главы МИД признали важность продолжения инициатив и шагов, направленных на содействие восстановлению социально-экономической структуры ИРА и интеграции этой страны в региональные экономические процессы в соответствии с общими подходами, выработанными на Ташкентской конференции по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие» (27 марта 2018 года).

    «Решительно осуждаем террористические атаки в Афганистане, жертвами которых становятся мирные граждане. Сохраняющееся присутствие и деятельность «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ), «Аль-Каиды», а также других международных террористических группировок являются одной из ключевых составляющих нестабильности ситуации в ИРА, в том числе в ряде северных провинций страны. Обеспокоены расширением посевов наркотиков, высоким уровнем наркопроизводства и нелегального оборота оружия в Афганистане, что является одним из основных источников дохода террористических группировок, и ожидаем от властей ИРА активизации усилий по борьбе с этой угрозой», - подчеркнули главы МИД.

    Напомним, 15-16 июля глава МИД РК Мухтар Тлеуберди принял участие в международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности» в Ташкенте. В ее работе приняли участие президент Узбекистана Ш.Мирзиёев, президент Афганистана Ашраф Гани, премьер-министр Пакистана Имран Хан, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель, главы МИД стран Центральной Азии, РФ, Индии, Китая и других государств.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Центральная Азия Россия Таджикистан Туркменистан Узбекистан Кыргызстан Афганистан Талибан
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