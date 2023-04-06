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    Главы КНР и Франции провели переговоры в Пекине

    6 Апреля 2023, 17:51

    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с президентом Франции Эманнуэлем Макроном. Встреча состоялась в Доме народных собраний на площадке Тяньаньмэнь в Пекине, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации агентства «Синьхуа», Си Цзиньпин заявил, что приветствует очередной государственный визит президента Франции в Китай по истечении трех лет.

    По его словам, благодаря совместным усилиям двух сторон китайско-французские отношения сохранили позитивное и устойчивое развитие. Двусторонний товарооборот довольно быстро растет. Страны достигли значительных результатов в аэрокосмической, сельскохозяйственной, продовольственной и в других сферах.

    Председатель КНР также отметил, что Китай и Франция поддерживают тесные связи в рамках таких вопросов, как изменение климата, биоразнообразие и развитие Африки.

    Он подчеркнул, что будучи постоянными членами Совета Безопасности ООН, крупными независимыми странами, а также твердыми сторонниками идей многополярности мира и демократизации международных отношений, Китай и Франция способны и обязаны преодолеть различия и ограничения, придерживаться направления стабильного, взаимовыгодного, новаторского и устремленного вперед китайско-французского всеобъемлющего стратегического партнерства, практиковать подлинную многосторонность, защищать мир, стабильность и процветание во всем мире.

    «Уверен, что этот визит придаст новый импульс развитию китайско-европейских отношений» - подчеркнул Си Цзиньпин.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Китай Франция Мировые новости
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