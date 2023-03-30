Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.01 eur/kzt 485.59

    rub/kzt 5.36 cny/kzt 64.79
Прогноз погоды
Астана+11+13℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Главы иностранных государств поздравили Президента РК с началом священного месяца Рамазан

    30 Марта 2023, 19:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На имя Президента Касым-Жомарта Токаева поступают поздравительные телеграммы от глав иностранных государств по случаю начала священного месяца Рамазан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил, что казахский и узбекский народы, у которых общие национальные обычаи и традиции, встречают священный месяц Рамазан в мире и спокойствии, атмосфере взаимного уважения и единства.

    «За последние годы благодаря нашим совместным усилиям и близким дружеским связям стратегическое партнерство и союзнические отношения между нашими братскими народами поднялись на новый уровень, и эти результаты служат общему процветанию и миру всего нашего региона. В эти светлые и благодатные дни я прошу у Всевышнего для Вас крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов в Вашей деятельности по обеспечению процветания и развития Вашей страны, а братскому народу Казахстана – мира и благословения», – отмечается в телеграмме узбекского лидера.

    Хранитель двух святынь – Король Саудовской Аравии Салман бен Абдельазиз Аль Сауд и Наследный принц Королевства Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд, поздравив Касым-Жомарта Токаева со священным месяцем Рамазан, пожелали ему крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Казахстана – дальнейшего развития и процветания.

    Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахаян в своем поздравительном послании пожелал Касым-Жомарту Токаеву здоровья и счастья, а казахстанцам – благополучия.

    Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани пожелал Главе государства здоровья и всех благ, а народу Казахстана – процветания и развития, а также дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества между странами.

    Главу государства также поздравили Президент Исламской Республики Иран Ибрахим Раиси, Вице-президент, Премьер-министр ОАЭ, Правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, заместитель Эмира Государства Катар Абдалла бен Хамад Аль Тани, Король Марокко Мухаммед VI, Наследный принц Кувейта Мешаль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, председатель Президентского совета Ливии Мухаммед Юнис Аль Манфи, Президент Государства Палестина Махмуд Аббас.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Поздравления Токаев Касым-Жомарт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент обозначил конкретные цели перед новым Парламентом – Равшан Назаров
    Конституционный Суд по обращению Президента проверил конституционность Социального кодекса
    Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
    Все наши успехи стали возможными благодаря единству и согласию в обществе - Президент Казахстана
    Популярное
    1 Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
    2 Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
    3 Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
    4 25 призывников из ВКО отправятся служить в Актау
    5 Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
    Новости партнеров