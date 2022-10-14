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    Главы государств СНГ утвердили тематику ближайших лет в культурно-гуманитарной сфере

    14 Октября 2022, 15:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На заседании Совета глав государств СНГ большой блок вопросов был посвящен культурно-гуманитарной сфере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с принятой в СНГ формулой «Один год – Одна тематика» главы государств уделили внимание рассмотрению вопроса о тематических годах в СНГ. Принято решение объявить 2024 год – годом волонтерского движения, 2025 – годом 80-летия победы в Великой отечественной войне и годом мира и единства в борьбе с нацизмом, 2026 год – годом охраны здоровья. По сложившейся традиции Совет глав государств СНГ определил очередной город, которому придадут статус культурной столицы СНГ. По предложению Российской Федерации при поддержке других государств в 2023 году им станет город Санкт-Петербург», - сообщил заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди во время выхода к прессе.

    По его словам, отмечая особую роль культурной составляющей в интеграционном взаимодействии, члены Совета глав государств СНГ по инициативе Республики Казахстан приняли заявление о развитии сотрудничества в области культуры.

    Мухтар Тлеуберди подчеркнул, что культурно-гуманитарная сфера - одно из наиболее динамично развивающихся направлений на площадке Содружества.

    Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил итоги заседания Совета глав государств СНГ в узком формате.

    Также в узком формате главы делегаций приняли решение о председательстве в Содружестве в 2023 году, которое будет осуществляться Кыргызской Республикой, а сопредседательствовать – Республика Казахстан и Российская Федерация.

    В заседании Совета глав государств СНГ под руководством Президента РК Касым-Жомарта Токаева участвовали лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана.


    Автор:

    Анеля Касымова

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