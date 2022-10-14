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    Главы государств СНГ приняли программу по борьбе с терроризмом

    14 Октября 2022, 15:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Главы стран Содружества Независимых Государств во время встречи в Астане уделили отдельное внимание вопросам взаимодействия в области безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Отдельное внимание на саммите было уделено вопросам взаимодействия в области безопасности. Главы государств утвердили программу сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, рассчитанную на 2023-2025 годы», - сообщил заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди во время выхода к прессе.

    По его словам, еще одним документом заседания Совета глав государств СНГ стало заявление о сотрудничестве в климатической сфере, в котором подчеркивается важность совместных действий стран по вопросам климатической повестки.

    Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил итоги заседания Совета глав государств СНГ в узком формате.

    Также сегодня была утверждена тематика мероприятий ближайших лет в культурно-гуманитарной сфере.

    В целях углубления торгово-экономического сотрудничества на пространстве СНГ было принято решение об активизации работы над проектом соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществления инвестиций.

    В заседании Совета глав государств СНГ под руководством Президента РК Касым-Жомарта Токаева участвовали лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана.


    Автор:

    Анеля Касымова

    СНГ МИД РК Мухтар Тлеуберди
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