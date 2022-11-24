Главы государств поздравляют Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В адрес Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать поздравительные письма и телеграммы по случаю переизбрания Президентом Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем поздравительном послании написал, что активное участие братского народа Казахстана в голосовании и абсолютный успех Касым-Жомарта Токаева на выборах вновь подтвердили высокое доверие к проводимым реформам во всех сферах и масштабной созидательной работе, программе «Справедливый Казахстан - для всех и для каждого. Сейчас и навсегда», направленной на достижение больших целей.

– Несомненно, Ваша деятельность на этом высоком посту послужит динамичному развитию отраслей экономики страны и модернизации общества, обеспечению более благополучной жизни и гарантированной социальной защиты населения, повышению престижа дружественного Казахстан на международной арене. Безусловно, мы способны вывести на качественно абсолютно новую ступень многогранные отношения между нашими странами, которые совместными усилиями в последние годы достигли уровня стратегического партнерства и союзничества, – говорится в поздравлении.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров отмечает, что уверенная победа на выборах подтверждает высокий уровень доверия казахского народа Касым-Жомарту Токаеву и служит ярким подтверждением поддержки его курса по дальнейшему построению Нового Казахстана.

– Убежден, что под Вашим руководством братский Казахстан добьется больших успехов на пути своего развития. Также выражаю уверенность, что союзнические отношения и стратегическое партнерство между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан будут и впредь развиваться в русле взаимопонимания, дружбы и добрососедства, - написал Садыр Жапаров.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отметил, что высоко оценивает личный вклад Касым-Жомарта Токаева в развитие туркмено-казахских отношений. Он выразил уверенность в продолжении конструктивного диалога и совместной работы по дальнейшему наращиванию всего комплекса двусторонних связей во благо двух братских народов.

– Выбор, сделанный народом Казахстана, еще раз свидетельствует о широком понимании и поддержке казахстанцами Вашего курса, который направлен на обеспечение дальнейшего социально-экономического развития страны, – говорится в телеграмме.

Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в своем поздравлении отметил заслуги Президента Казахстана в укреплении двусторонних отношений и подчеркнул важность совместных усилий по обеспечению последовательного развития партнерства между двумя странами.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что итоги голосования являются наглядным свидетельством большого доверия народа Касым-Жомарту Токаеву и высокой оценки его деятельности на пути всестороннего развития братского Казахстана.

– Уверен, что мы и впредь будем успешно продолжать наши усилия на пути дальнейшего расширения традиционно дружественных связей между Азербайджаном и Казахстаном, углубления нашего взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства, – написал Ильхам Алиев.

Президент Беларуси Александр Лукашенко высоко оценил сложившиеся открытые и доверительные отношения между странами. Он также заверил, что Беларусь и впредь останется близким другом и надежным партнером Казахстана.

– Ваше переизбрание стало наглядным подтверждением всенародной поддержки стратегического курса на проведение эффективных реформ, направленных на модернизацию страны, укрепление ее международного авторитета, – подчеркивается в телеграмме.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер пожелал успехов Касым-Жомарту Токаеву в выполнении стоящих перед ним важных задач, а народу Казахстана – мира, свободы и процветания.

– Я возлагаю надежды на то, что во время Вашего нового срока полномочий со всей решимостью будет продолжен начатый Вами процесс реформ и модернизации во благо всех казахстанцев. Германия при этом и впредь будет выступать в роли надежного партнера Казахстана, – говорится в поздравлении.

Президент ИталииСерджио Маттарелла, пожелав больших успехов Касым-Жомарту Токаеву, подчеркнул, что наши страны связывают прекрасные двусторонние отношения, отметившие в этом году 30-летие.

– Италия с интересом наблюдает за развитием амбициозных реформ, направленных на укрепление верховенства права и модернизацию страны. Этот процесс, являющийся предвестником стабильности и развития для Казахстана и региона Центральной Азии в целом, приобретает особое значение в связи с динамичным укреплением отношений с Европейским Союзом, – отметил Серджио Маттарелла.

В своем поздравлении Президент Сербии Александр Вучич выразил уверенность в том, что оказанное Касым-Жомарту Токаеву большое доверие даст мощный импульс продолжению курса страны на прогресс и процветание.

– Сербия остается надежным партнером Казахстана, и поэтому я выражаю надежду, что в течение нового президентского срока Вы посетите нашу страну. Ваш визит внесет значительный вклад в укрепление двусторонних отношений и всеобъемлющего сербско-казахского сотрудничества, – пишет Александр Вучич.

Президент Чехии Милош Земан в своей поздравительной телеграмме подчеркнул, что выборы подтвердили прочное положение Касым-Жомарта Токаева во Главе государства и продемонстрировали его высокий уровень доверия граждан.

– Я искренне поздравляю Вас с этим результатом. Рад, что отношения между Чешской Республикой и Республикой Казахстан на протяжении многих лет носят дружественный характер, двустороннее сотрудничество успешно развивается не только в экономической сфере, но и во многих других областях, – написал чешский лидер.

Свои поздравления в адрес Касым-Жомарта Токаева также направили Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахаян, Президент Армении Ваагн Хачатурян, Президент Молдовы Майя Санду, Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, Вице-президент, Премьер-министр ОАЭ, Правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, Президент Татарстана Рустам Минниханов, председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, исполнительный директор Секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрат Сарыбай, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, заместитель Премьер-министра, министр по делам Президента ОАЭ Мансур бен Заид Аль Нахаян, бывший Президент Армении Армен Саркисян, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, президент Евро-Азиатского Еврейского конгресса Михаил Мирилашвили, член президиума Восточного комитета германской экономики Манфред Грундке, управляющий директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс и другие.



