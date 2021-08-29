Главы государств и организаций выражают слова сочувствия в связи с трагическими событиями в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Телеграммы соболезнований продолжают поступать в адрес Президента Казахстана в связи с трагическими событиями в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

На имя Касым-Жомарта Токаева поступают телеграммы соболезнований от глав иностранных государств, правительств и международных организаций в связи с трагическими событиями в Байзакском районе Жамбылской области, повлекшими гибель и ранение людей.

Телеграммы поступили от Президента Российской Федерации Владимира Путина, Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, Президента Республики Армения Армена Саркисяна, Премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина, Генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдада Амреева, Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Владимира Норова.

В телеграммах выражены слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Телеграммы соболезнований продолжают поступать.

Напомним, 26 августа 2021 года около 19:00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. В результате, по последним данным, 13 человек погибли, 98 пострадали.

Хронологию событий в Жамбылской области на специальном брифинге представил министр обороны РК Нурлан Ермекбаев. На месте происшествия создан оперативный штаб. Министр обороны, министр по чрезвычайным ситуациям и комиссия оборонного ведомства находятся на месте.

К жителям Тараза и сел близ происшествия обратился Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

27 августа Глава государства провел оперативное совещание в связи со взрывами в Жамбылской области и поручил создать межведомственную государственную комиссию. Ущерб от происшествия оценит правительственная комиссия по ликвидации последствий пожара и взрывов, произошедших 26 августа на складе боеприпасов в Байзакском районе Жамбылской области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа Днем общенационального траура в связи со взрывами на складе инженерных боеприпасов в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области.



