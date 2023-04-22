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    Главу районного отдела образования в Актюбинской области осудили за незаконный бизнес

    22 Апреля 2023, 10:29

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Руководитель Алгинского районного отдела образования признана виновной в злоупотреблении должностными полномочиями, служебном подлоге, незаконном участии в предпринимательской деятельности, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного суда.

    Уголовное дело рассмотрено Алгинским районным судом.

    Согласно материалам дела, подсудимая, будучи руководителем районного отдела образования и владея сведениями о предстоящих госзакупках, с целью извлечения материальной выгоды создала учебный центр. Использовав ИП своей знакомой, она нарушила требование Закона «О государственных закупках» заключила между отделом образования и ИП договор по оказанию услуг дополнительного образования для детей. От незаконной деятельности учебного центра подсудимая получила прибыль в сумме более 1,2 млн тенге.

    К концу лета, понимая, что отдел образования может не успеть освоить бюджетные средства в сумме 18,85 млн тенге, выделенные на покупку путевок в летний лагерь на 12 календарных дней для 300 детей сирот, малообеспеченных и многодетных семей, детей с ограниченными возможностями, подсудимая принимает решение о проведении госзакупок.

    В результате были изменены условия конкурса и в лагерь направили 203 ребенка, из которых 160 детей не входят в данные социально уязвимые категории, срок путевок составляет 7 календарных дней вместо положенных 12 дней. По завершению отдыха, подсудимая задавшись умыслом совершить служебный подлог, вносит в официальные финансовые документы заведомо ложные сведения о том что были приняты 300 путевок на 12 дней. Отдел образования начислил в счет ТОО бюджетные средства на сумму более 10,2 млн тенге.

    С учетом чистосердечного раскаяния, признания вины и добровольного возмещения ущерба, прокурор в процессуальном соглашении ходатайствовал о назначении подсудимой окончательного наказания по совокупности уголовных правонарушений в виде ограничения свободы сроком 3 года 6 месяцев с привлечением к принудительному труду по 100 часов ежегодно в течение всего срока отбывания наказания, а также назначить дополнительное наказание в виде пожизненного лишения права занимать должности на государственной службе.

    Судом процессуальное соглашение утверждено, подсудимой назначили указанное наказание. Суд вынес частное постановление в адрес руководства управления образования Актюбинской области. Приговор суда не вступил в законную силу.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Образование Коррупция Суды Другие государственные органы Судебный процесс Регионы Борьба с коррупцией Актобе
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