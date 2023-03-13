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    Главный санврач Казахстана дала рекомендации для проведения выборов

    13 Марта 2023, 19:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова озвучила рекомендации для проведения голосования в день выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Она отметила, что новый формат выборов с элементами мажоритарной системы предполагает одновременное нахождение на избирательном участке от 8 и более человек из числа членов избирательной комиссии, наблюдателей и доверенных лиц.

    В этой связи, учитывая текущую ситуацию в республике по кори, коронавирусной инфекции, а также течение эпидемиологического сезона по заболеваемости ОРВИ и гриппом, при проведении внеочередных выборов рекомендуется:

    1) регулирование потока участников избирательного процесса, не допуская их скопления с учетом заполняемости помещения из расчета не менее 4 квадратных метров на человека;

    2) в помещениях бесперебойное функционирование системы вентиляции/кондиционирования воздуха;

    3) в случае отсутствия системы искусственной вентиляции воздуха проведение регулярного проветривания помещения;

    4) проветривание помещения перед началом голосования и в течение дня по мере необходимости;

    5) проведение влажной уборки с применением моющих средств, дезинфекции помещений и всех рабочих поверхностей перед началом голосования и в течение дня по мере необходимости.

    Ранее сообщалось, что эпидситуация по заболеваемости коронавирусной инфекции в стране стабильная. Продолжается сезонный подъем заболеваемостью ОРВИ и гриппом. При этом отмечается осложнение эпидемиологической ситуации по кори. С начала этого года в Казахстане зарегистрировано 56 случаев подозрения на корь.

    Внеочередные выборы депутатов Мажилиса в Казахстане состоятся 19 марта. На эту же дату запланированы выборы депутатов маслихатов.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Минздрав РК Здравоохранение Выборы Выборы в Мажилис Выборы в маслихаты-2023
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