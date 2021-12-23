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    Главную тайну Лондона описала в своем фэнтези-романе выпускница «Болашак»

    23 Декабря 2021, 15:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Выпускница программы «Болашак», член Ассоциации «Болашак» Гулшат Суйндык опубликовала книгу «Гэп». В центре повествования – политическая борьба за магический Гэп, который столетиями был скрытым пристанищем для жителей Лондона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Ассоциации «Болашак».

    Автор отмечает, что по своему жанру «Гэп» – это примесь городского и политического фэнтези. Написанная в разгар кризиса Brexit, книга рефлексирует субъективный взгляд на Великобританию и ее политическое устройство.

    «Идея «Гэпа» пришла почти сразу с первого дня в Лондоне, во-первых, из-за его удивительной архитектуры. Скомканные, «кучкующиеся» дома не давали покоя. Затем этот образ стал обрастать идеями, структурой, героями. И, конечно же, главный вопрос, который тогда занимал британцев – to leave or stay – нашел отражение в истории», - рассказывает Гулшат Суйндык.

    В рецензии, которую дал литературный московский портал Pechorin.net, отмечается: «Главный герой, увидев все партии изнутри, и даже немного очаровываясь каждой из них в начале, к финалу знакомства видит непреодолимые недостатки политических течений, самую лицемерную суть «большой игры». Это честный и заслуженный вывод, и чтобы прийти к нему, герой многое испытал на собственном опыте».

    Сюжет книги разворачивается на одной из улиц Лондона, когда серебристое свечение заманивает 32-летнего Тома Спаркли в магическое место под названием Гэп. В последний раз жители Лондона попали в Гэп во время фашистских бомбардировок, и с тех пор гэперы живут в изоляции от внешнего мира. Тому Спаркли предстоит узнать, почему фантастический мир Гэпа открылся именно ему. Секретная операция МИ-6 вкупе с политическим хаосом, царившим в Гэпе, только приближают его к разгадке самой главной тайны Лондона... Mind the Gap!

    «Свою рукопись я начала писать летом 2019 года в одном из кафе в районе Стратфорд, где жила тогда. Последние главы дописывала уже весной 2020 года, сидя на жестком карантине в Лондоне. Эта рукопись пролежала у меня более года, прежде чем я решилась опубликовать ее» , – отмечает автор.

    Электронную версию книги «Гэп» можно приобрести по ссылке. Печатная версия доступна для заказа на Wildberries и Ozon.ru.

    Об авторе: Гулшат Суйндык – казахстанский медиа-специалист. В 2020 году закончила магистратуру Goldsmiths, University of London. В качестве своей диссертации изучала влияние политических процессов на фэнтези-литературу и ее киноадаптации. На основе диссертации разработала теорию «Politasy», с которой можно ознакомиться на сайте gulshatsworld.com .

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    Культура Болашак Великобритания Молодежь
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