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    Главного специалиста санэпидконтроля задержали в Туркестанской области

    20 Августа 2021, 09:52

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Главного специалиста отдела санитарно-эпидемиологического контроля задержали в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства РК по противодействию коррупции.

    Антикоррупционной службой Туркестанской области проводится досудебное расследование в отношении главного специалиста отдела санитарно-эпидемиологического контроля РГУ «Кентауское городское управление санитарно-эпидемиологического контроля» областного департамента Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

    По данным агенства, указанное должностное лицо, несмотря на принимаемые государством меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции COVID-19, систематически получал от предпринимателей взятки в сумме от 100 тысяч до 120 тысяч тенге за выдачу положительного санитарно-эпидемиологического заключения для ввода приложения «Ашық».

    Подозреваемый задержан в соответствии со ст.128 УПК РК и водворен в ИВС УП г. Туркестан.

    Окончательный вердикт в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет вынесен судом.

    Автор:

    Туркестанская область Коррупция Здравоохранение Коронавирус в РК Ashyq Борьба с коррупцией
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