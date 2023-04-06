Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.82 eur/kzt 489.75

    rub/kzt 5.46 cny/kzt 65.18
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Главное судебное разбирательство по делу Арыстанбека Мухамедиулы назначено на 17 апреля

    6 Апреля 2023, 19:33

    АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Дело в отношении Арыстанбека Мухамедиулы и других лиц поступило в суд Байконырского района Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Принято к производству суда №2 района «Байқоңыр» уголовное дело по обвинению Мухамедиулы А., Нұразхан А.Ш., Кошенова А.К. и Садвакасовой А.Т. по обвинению в хищении бюджетных средств.Главное судебное разбирательство по данному уголовному делу назначено на 17 апреля 2023 года в 10:00 часов в открытом судебном заседании», - говорится в сообщении пресс-службы городского суда Астаны.

    28 мая 2022 года в отношении бывшего директора Национального музея была избрана мера пресечения «содержание под стражей».

    Сообщалось, что Антикоррупционная служба проводила расследование по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на проведение международной выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира», а также на проекты «Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов» и «Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан».

    Кроме того, проверялась причастность А. Мухамедиулы к незаконной передаче в период нахождения в должности министра культуры и спорта в собственность родственников и аффилированных лиц РГКП «Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта», АО «Казак энциклопедиясы» и ТОО «Казахстанский научно-исследовательский институт культуры».

    Предварительная сумма ущерба государству по расследуемым уголовным делам составляет около 7 млрд тенге.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Коррупция Суды
    Новости по теме
    Новости по теме
    Свыше 2 тысяч обращений поступило в Конституционный суд с начала года
    Няню приговорили к 10 годам за убийство ребенка в Жетысуской области
    Глава соцучреждения подозревается в хищении 12 млн тенге у инвалидов и пенсионеров в Улытауской области
    Убийцам бизнесмена в Уральске вынесли приговор
    Популярное
    1 Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
    2 О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
    3 Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
    4 Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
    5 На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
    Новости партнеров