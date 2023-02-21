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    Главная военная прокуратура о суициде срочника на погранзаставе: сексуальное насилие не подтвердилось

    21 Февраля 2023, 10:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главная военная прокуратура проинформировала о ходе расследования уголовного дела по факту суицида в августе 2022 года военнослужащего срочной службы Мираш Б. на пограничной заставе «Шөлдала», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ведомства.

    Как отметили в Главной военной прокуратуре, на сегодняшний день, в доведении до самоубийства путем превышения власти подозревается военнослужащий по контракту этой же заставы, который согласно материалам дела систематически психологически унижал и избивал Мираш Б., а также остальных военнослужащих срочной службы его призыва.

    Подозреваемый заключен под стражу, расследование продолжается и находится на особом контроле.

    «В ходе следствия проверены все версии произошедшего, в том числе возможного сексуального насилия, которая не подтвердилась. Ходатайства адвоката рассмотрены в установленные сроки и были удовлетворены в порядке уголовно-процессуального законодательства», - сообщили в ведомстве.

    При этом в Главной военной прокуратуре подчеркнули, что правомерность действий адвоката Пралиева С. по опубликованию обстоятельств уголовного дела рассматривается уполномоченным органом, дисциплинарной комиссией адвокатов.

    Иная информация по досудебному расследованию с учетом неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны в соответствии со ст.201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

    Ранее сообщалось о том, что ряд лиц отстранили от должностей из-за смерти солдата в Жамбылской области.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Генпрокуратура Армия
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