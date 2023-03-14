Глава ВОЗ выразил уверенность в завершении пандемии COVID-19 в 2023 году

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус уверен в том, что в 2023 году пандемия COVID-19 завершится и режим международной чрезвычайной ситуации в связи с этой болезнью будет отменен. Соответствующее заявление он сделал при вручении ему медали Томаса Фрэнсиса-младшего за вклад в здравоохранение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Я уверен, что в какой-то момент в этому году мы сможем сказать, что COVID-19 завершился как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение, и как пандемия», - сказал Гебрейесус.

Он напомнил, что 11 марта исполнилось ровно три года «с тех пор, как ВОЗ впервые заявила, что глобальную вспышку COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию». Это был «знаменательный момент, который привлек внимание мировых СМИ». Однако, с точки зрения ВОЗ, по его словам, гораздо более важным был момент, когда шестью неделями раньше - 30 января 2020 года - организация объявила распространение коронавируса «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение».

«Сейчас мы, безусловно, находимся в гораздо лучшем положении, чем когда-либо во время пандемии», - констатировал гендиректор. Он обратил внимание на тот факт, что «впервые еженедельное количество зарегистрированных смертей теперь ниже», чем когда ВОЗ впервые использовала слово «пандемия» в отношении распространения SARS-CoV-2 три года назад. «Улучшение значительное», - добавил Гебрейесус.

Среди «уроков» пандемии, которые следует усвоить, он назвал большое значение инвестиций в здравоохранение, научных исследований и международного сотрудничества.



