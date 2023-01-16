Глава Узбекистана уволил ряд высокопоставленных чиновников за плохую подготовку к зиме

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В ходе расширенного совещания по вопросам обеспечения энергоресурсами под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, глава столичной администрации и ряд других ответственных руководителей лишились должностей за плохую подготовку к зиме. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Шавкат Мирзиёев раскритиковал за неподготовленность к зиме городских руководителей всех уровней. По его словам, причиной проблем, связанных с отключением электроэнергии, газа и отопления на фоне морозов, стали бессистемность работы и случаи хищения энергоресурсов.

Глава Узбекистана уволил хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева, заместителя министра энергетики Шерзода Ходжаева и главу компании «Иссиклик электр станциялари» («Тепловые электрические станции») Фархада Абдурахманова. Главы Юнусабадского, Мирзо-Улугбекского и Учтепинского районов получили выговор.

Президент запретил во время морозов отключать в домах электричество и газ из-за долгов и поручил административным работникам и активистам навещать жителей, фонду «Сахават ва комак» («Доброта и поддержка») — раздать нуждающимся многодетным семьям теплые вещи и продукты, а руководителям крупных предприятий и социальных объектов — организовать подвоз сотрудников на работу на автобусах.

Также СГБ и Генеральной прокуратуре поручено принять жесткие меры в отношении коррупционеров и начать эффективную борьбу с коррупцией в системе энергоснабжения.

По данным Узгидромета, 11–15 января в республике была аномально холодная погода: ночная температура на уровне минус 12–17 градусов, местами до минус 20, днем — минус 5–10 градусов с порывами ветра до 25 м/с. 16 января днем температура в Ташкенте опустилась до минус 6 градусов, в ночь на 17 января ожидается 12–14 градусов мороза, днем — минус 1–3 градуса.





Фото: uza.uz