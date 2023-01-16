Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.29 eur/kzt 501.21

    rub/kzt 6.87 cny/kzt 68.83
Прогноз погоды
Астана-14-16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Глава Узбекистана уволил ряд высокопоставленных чиновников за плохую подготовку к зиме

    16 Января 2023, 16:51

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В ходе расширенного совещания по вопросам обеспечения энергоресурсами под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, глава столичной администрации и ряд других ответственных руководителей лишились должностей за плохую подготовку к зиме. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

    Шавкат Мирзиёев раскритиковал за неподготовленность к зиме городских руководителей всех уровней. По его словам, причиной проблем, связанных с отключением электроэнергии, газа и отопления на фоне морозов, стали бессистемность работы и случаи хищения энергоресурсов.

    Глава Узбекистана уволил хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева, заместителя министра энергетики Шерзода Ходжаева и главу компании «Иссиклик электр станциялари» («Тепловые электрические станции») Фархада Абдурахманова. Главы Юнусабадского, Мирзо-Улугбекского и Учтепинского районов получили выговор.

    Президент запретил во время морозов отключать в домах электричество и газ из-за долгов и поручил административным работникам и активистам навещать жителей, фонду «Сахават ва комак» («Доброта и поддержка») — раздать нуждающимся многодетным семьям теплые вещи и продукты, а руководителям крупных предприятий и социальных объектов — организовать подвоз сотрудников на работу на автобусах.

    Также СГБ и Генеральной прокуратуре поручено принять жесткие меры в отношении коррупционеров и начать эффективную борьбу с коррупцией в системе энергоснабжения.

    По данным Узгидромета, 11–15 января в республике была аномально холодная погода: ночная температура на уровне минус 12–17 градусов, местами до минус 20, днем — минус 5–10 градусов с порывами ветра до 25 м/с. 16 января днем температура в Ташкенте опустилась до минус 6 градусов, в ночь на 17 января ожидается 12–14 градусов мороза, днем — минус 1–3 градуса.


    Фото: uza.uz

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Прожиточный минимум в Кыргызстане вырос на 15% за год
    Вывоз наличных долларов ограничили в Кыргызстане
    Скончалась легенда итальянского кинематографа Джина Лоллобриджида
    Узбекистанец задержан с крупной партией наркотиков в Алматы
    Популярное
    1 Крупный завод в СКО выставили на торги
    2 Телевидение и радио отключат в Казахстане 18 января
    3 Убыточными назвал поезда «Тальго» Премьер-Министр РК
    4 На сколько обновился состав Сената
    5 Асель Мукажанова назначена исполняющей обязанности председателя правления Astana International Exchange
    Новости партнеров