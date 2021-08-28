Глава Православной Церкви выразил соболезнование в связи с трагедией в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава Православной Церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр выразил соболезнование Президенту Республики Казахстан К.- Ж.К. Токаеву в связи с трагедией в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Mitropolia.kz.

«Многоуважаемый Касым-Жомарт Кемелевич!

Со скорбью воспринял известие о произошедшей в близи города Тараз Жамбылской области трагедии, в результате которой погибли и получили ранения многие люди. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также слова сочувствия пострадавшим.

Случившаяся беда болью отозвалась в сердцах всех казахстанцев. Наш единый многонациональный и многоконфессиональный народ никогда не остается безучастным к скорбям ближних и дальних.

Разделяю со всеми жителями города и области боль утрат и выражаю уверенность, что священнослужители и миряне Чимкентской епархии Православной Церкви Казахстана оказывают всем нуждающимся необходимую помощь и духовную поддержку.

Возношу молитвы к Всемогущему Богу, дабы Он укрепил и утешил всех, кого коснулась эта беда.

С соболезнованиями и пожеланиями скорейшего преодоления скорбных обстоятельств, Глава Православной Церкви Казахстана + Александр, Митрополит Астанайский и Казахстанский», - говорится в обращении Главы Митрополичьего округа.



