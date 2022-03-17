Глава ОИС примет участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий

ДЖИДДА. КАЗИНФОРМ - Генеральный секретарь Организации Исламского сотрудничества Хиссейн Брахим Таха посетит Съезд лидеров мировых и традиционных религий в текущем году. Об этом стало известно в ходе встречи с ним Посла Казахстана в Саудовской Аравии и по совместительству постоянного представителя РК при ОИС Берика Арына, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе встречи, состоявшейся в среду, 16 марта, Посол Б.Арын вручил Главе ОИС письмо от имени Президента РК Касым-Жомарта Токаева с приглашением принять участие в работе Съезда, который станет седьмым по счету и состоится в Нур-Султане в сентябре этого года.

Казахстанский дипломат подробно остановился на опыте Казахстана в сохранении мира и согласия в многоконфессиональном и полиэтническом обществе, о целях и задачах Съезда, истории его запуска в 2003 году и предыдущих шести форумах, а также политических и религиозных лидерах, принимавших участие в их работе.

Параллельно были рассмотрены некоторые вопросы взаимодействия между Казахстаном и Секретариатом ОИС, продвижения международных казахстанских инициатив в рамках Организации.

Посол также выразил признательность Генеральному секретарю за поддержку и солидарность с народом и руководством Казахстана во время трагических январских событий.

Пользуясь случаем, Б.Арын ознакомил Генерального секретаря с основным содержанием Послания Президента Касым-Жомарта Токаева «Новый Казахстан: Путь обновления и модернизации», направленного на реформирование всех сфер жизнедеятельности государства и формирование новой политической культуры в стране.

Генеральный секретарь ОИС Х.Таха с благодарностью принял приглашение и подтвердил свое участие в работе VII Съезда.

Он также высоко оценил усилия Казахстана по продвижению диалога, мира и национального единства, а также ведущую роль Казахстана и его инициатив в рамках ОИС, направленных на укрепление исламской солидарности и взаимодействия.

Хиссейн Брахим Таха является представителем Чада, и был избран на должность генерального секретаря организации в ноябре 2020 года во время 47-го заседания совета министров иностранных дел ОИС. В официальную должность он вступил в ноябре прошлого года.

Организация исламского сотрудничества основана 25 сентября 1969 года на конференции глав мусульманских государств в Рабате, является самой крупной и наиболее влиятельной официальной правительственной мусульманской международной организацией. В настоящее время объединяет 57 стран с населением более 1,7 млрд человек, охватывая четыре континента – Азию, Африку, Европу и Южную Америку. Штаб-квартира Организации находится в городе Джидда в Саудовской Аравии.

Казахстан стал полноправным членом Организации в 1995 году. В 2011 году Казахстан председательствовал в 38-й сессии Совета министров иностранных дел ОИС. В 2017 году по инициативе казахстанской стороны в казахстанской столице состоялся первый в истории Организации Саммит ОИС по науке и технологиям.

За эти годы Казахстан успел зарекомендовать себя активным и авторитетным участником ОИС благодаря своим инициативам по созданию Исламской организации по продовольственной безопасности (ИОПБ), продвижению Исламского примирения, а также разработке стратегического программного документа «Исламская инфраструктурная интеграция» (Triple «I»).

Постоянное представительство РК при ОИС в Джидде функционирует с 2010 года.



