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    Глава Нацбанка отчитался Президенту о состоянии активов ЕНПФ и Нацфонда

    1 Февраля 2023, 12:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Галымжана Пирматова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства заслушал отчет об итогах реализации Национальным банком денежно-кредитной политики за январь 2023 года.

    Галымжан Пирматов проинформировал о ситуации в экономике Казахстана и деловой активности, факторах инфляции и принимаемых мерах по ее снижению, а также о состоянии активов ЕНПФ, Национального фонда и золотовалютных резервов.

    По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев отметил важность эффективной реализации денежно-кредитной политики и дальнейшего совершенствования функционирования валютного рынка.

    Как сообщало ранее МИА «Казинформ», в целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Национальный банк в январе осуществлял покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 120 млн долларов США, или порядка 5,8% от общего объема рынка.

    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Нацбанк Казахстана ЕНПФ Нацфонд
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