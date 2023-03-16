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    Глава Нацбанка опроверг слухи о влиянии на курс тенге в преддверии выборов

    16 Марта 2023, 13:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка Казахстана Галымжан Пирматов прокомментировал слухи о девальвации тенге после внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы открыто коммуницируем все наши действия на валютном рынке. Не только интервенции золотовалютных резервов, но и продажи валюты Национального фонда, операции по валюте в других фондах, которыми мы управляем, - это Единый накопительный пенсионный фонд. Мы это будем продолжать делать. Поэтому все слухи о том, что Национальный банк каким-то образом влияет на курс в преддверии выборов, не соответствуют действительности», - заверил глава Нацбанка в кулуарах пленарного заседания Сената Парламента РК.

    На сегодня по официальному курсу Национального банка 1 доллар США составляет 464, 79 тенге. В начале марте курс доллара опускался до 435 тенге на биржевых торгах. Тогда экономист Асылбек Куздеубаев комментировал, что укрепление тенге является кратковременным явлением.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Нацбанк Казахстана Сенат Выборы Тенге Выборы в Мажилис Выборы в маслихаты-2023
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