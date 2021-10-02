Глава МВД вручил госнаграды семьям погибших полицейских при стрельбе в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел вручил госнаграды семьям погибших полицейских, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев вручил государственные награды семьям двух сотрудников департамента полиции города Алматы, погибших при исполнении служебных обязанностей 20 сентября.

«Наши коллеги, майор полиции Дархан Сулеев и капитан полиции Нурбол Байгазиев добросовестно исполняли свой служебный долг, были примером для сослуживцев и строили планы на будущее. Трагический случай, оборвавший их жизни, потряс всех казахстанцев, – отметил Глава МВД.

За проявленные стойкость и верность Присяге участковые инспектора полиции Дархан Сулеев и Нурбол Байгазиев Указом Президента Касым-Жомарта Токаева посмертно награждены государственными наградами – орденами «Айбын» ІІ степени.

«Сегодня я прибыл по поручению Главы Государства, чтобы вручить их», – отметил министр Ерлан Тургумбаев.

Он подчеркнул, что сотрудники органов внутренних дел по долгу службы всегда находятся в первых рядах борьбы с преступностью и обеспечении безопасности граждан. Ежедневный труд полицейских связан с риском для жизни и здоровья. В критических ситуациях за считанные секунды им приходится принимать ответственные решения, от которых порой зависит жизнь человека.

Напомним, 20 сентября, около 17 часов владелец одного из частных домов в микрорайоне Акбулак Алатауского района устроил стрельбу при выселении его из дома судоисполнителями. После ознакомления с судебным решением, выселяемый житель забежал домой и из огнестрельного оружия открыл огонь.

В результате пять человек, в том числе двое участковых инспекторов полиции, судоисполнитель и новый владелец дома, получили смертельные огнестрельные ранения и скончались.

Ранее заместитель начальника департамента полиции города Рустам Абдрахманов сообщил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99 часть 2 пункт 1 (Убийство в отношении двух и более лиц). Наказание за данное преступление предусмотрено законом до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение под стражу.

Подозреваемый обезврежен и задержан с участием бойцов подразделения специального назначения без применения оружия, так как в доме находились женщины и дети.

В сети появилось видео момента захвата стрелка.