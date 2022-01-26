Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Глава МОК уверен в безопасности и успехе Олимпиады в Пекине

    26 Января 2022, 09:53

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах выразил уверенность в том, что зимние Олимпийские игры-2022 пройдут безопасно и успешно. Об этом глава МОК заявил во вторник в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, которая прошла в государственной резиденции «Дяоюйтай», передает МИА «Казинформ».

    «Меры, принятые Китаем, обеспечат проведение безопасных и успешных Игр – великого события, ради которого спортсмены со всего мира приезжают в Пекин», - приводит слова Т.Баха МИД КНР.

    Глава МОК проинформировал о том, что некоторые страны впервые отправляют спортсменов на зимние Олимпийские игры, и, это «в полной мере демонстрирует широкую поддержку международного сообщества Играм в Пекине 2022 года».

    Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что около 3 тысяч спортсменов из около 90 стран и регионов примут участие в зимних Олимпийских играх.

    «Мы уверены, что нам удастся гарантировать здоровье и безопасность участников соревнований и прочих заинтересованных лиц, а также китайских жителей», - цитирует слова Си Цзиньпина МИД Китая.

    «Ставя спортсменов во главу угла, Китай прилагает все усилия для обеспечения надежного оборудования и программного обеспечения Игр, включая места проведения», - отметил председатель КНР.

    По словам китайского лидера, Олимпийские игры в Пекине – «глобальное спортивное мероприятие, которое впервые за пандемию пройдет в намеченные сроки». Он добавил, что задача пекинских Игр – «привлечь 300 млн человек к зимним видам спорта». «Это видение стало реальностью. Игры стимулировали в Китае развитие отраслей, связанных с зимними видами спорта».

    XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Спорт Олимпиада Китай Олимпиада-2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    Платежи и налоги на 465 млрд тенге поступили в бюджет по товарам из КНР в 2022 году
    Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
    Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    3 Заморозки прогнозируют в СКО
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии