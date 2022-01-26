Глава МОК уверен в безопасности и успехе Олимпиады в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах выразил уверенность в том, что зимние Олимпийские игры-2022 пройдут безопасно и успешно. Об этом глава МОК заявил во вторник в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, которая прошла в государственной резиденции «Дяоюйтай», передает МИА «Казинформ».

«Меры, принятые Китаем, обеспечат проведение безопасных и успешных Игр – великого события, ради которого спортсмены со всего мира приезжают в Пекин», - приводит слова Т.Баха МИД КНР.

Глава МОК проинформировал о том, что некоторые страны впервые отправляют спортсменов на зимние Олимпийские игры, и, это «в полной мере демонстрирует широкую поддержку международного сообщества Играм в Пекине 2022 года».

Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что около 3 тысяч спортсменов из около 90 стран и регионов примут участие в зимних Олимпийских играх.

«Мы уверены, что нам удастся гарантировать здоровье и безопасность участников соревнований и прочих заинтересованных лиц, а также китайских жителей», - цитирует слова Си Цзиньпина МИД Китая.

«Ставя спортсменов во главу угла, Китай прилагает все усилия для обеспечения надежного оборудования и программного обеспечения Игр, включая места проведения», - отметил председатель КНР.

По словам китайского лидера, Олимпийские игры в Пекине – «глобальное спортивное мероприятие, которое впервые за пандемию пройдет в намеченные сроки». Он добавил, что задача пекинских Игр – «привлечь 300 млн человек к зимним видам спорта». «Это видение стало реальностью. Игры стимулировали в Китае развитие отраслей, связанных с зимними видами спорта».

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.