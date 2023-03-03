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    Глава Минюста РК раскритиковал госорганы за качество разрабатываемых законопроектов

    3 Марта 2023, 20:24

    АСТАНА. КАЗИНФОМР - В Министерстве юстиции под председательством главы ведомства Азамата Ескараева состоялось очередное заседания Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства.

    В ходе заседания было рассмотрены вопросы, касающиеся рассмотрения проектов заключений Правительства к законопроектам по вопросам регулирования охраны селекционных достижений и семеноводства и по внесению дополнений в КоАП, инициированных депутатами Парламента, а также концепция законопроекта по вопросам развития квазигосударственного сектора.

    По словам главы Минюста Азамата Ескараева, в целях повышения качества законопроектов ужесточен спрос с их разработчиков.

    «На площадке МВК вы с концепцией законопроекта уже во второй раз. МВК - хороший фильтр и дает возможность обсудить и качественно доработать проект. Однако, исходя из содержания озвученных сегодня подходов, доработка не происходит. Нормы, по которым высказаны на прошлом МВК предложения и замечания, просто исключены. В результате, доработанный вариант консультативного документа фактически отказывается от всех новелл, которые вами предполагались. Все остается так, как это есть сейчас, за исключением небольших «косметических» изменений» - отметил министр.

    Он подчеркнул, что такая ситуация сложилась ввиду того, что не была должным образом проведена широкомасштабная разъяснительная работа по подходам реформы с госорганами, подведомственными организациями.

    Глава Минюста потребовал от разработчиков проводить отныне более глубокую проработанность концепций законопроектов.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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