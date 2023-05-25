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    Глава Минсельхоза озвучил прогнозы по урожаю зерна в этом году

    25 Мая 2023, 12:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Порядка свыше 21 млн тонн зерновых планируют получить в Казахстане в текущем году. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается планов по урожайности. В этом году по влагозарядке по всем работам закрытия влаги все вовремя у нас прошло, посевная сейчас в самом разгаре, прогноз благоприятный. Думаем, что у нас среднегодовой очень хороший урожай будет. Это порядка свыше 21 млн тонн зерновых и зернобобовых и свыше 16 млн тонн пшеницы мы ожидаем», - сказал Ербол Карашукеев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

    Глава Минсельхоза заверил, что прогнозы по урожаю на текущий год благоприятные.

    «Прогноз благоприятный, сейчас мы делаем все для того, чтобы максимально в короткие установленные агротехнические сроки завершить посевные работы, чтобы был хороший урожай», - добавил Ербол Карашукеев.

    Ранее он сообщил, в каких регионах Казахстана больше применяют водосберегающие технологии.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минсельхоз Сельское хозяйство
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