Глава Минобороны лично координирует действия по ликвидации пожара в области Абай

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Под оперативным контролем министра обороны личный состав Вооруженных сил ликвидирует последствия ЧС в Абайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство обороны РК.

Генерал-полковник Руслан Жаксылыков лично координирует действия подразделений Вооруженных сил и осуществляет организацию взаимодействия с другими ведомствами в зоне бедствия. С целью обследования обстановки, выявления особо опасных зон и дальнейшего планирования противопожарных мероприятий министр обороны совершил облет территории.

В тушении пожара задействованы более 300 военнослужащих регионального командования «Восток», привлечено 30 единиц специальной военной техники. Военнослужащие принимают меры по локализации огня, сооружают заградительные земельные валы, производят опашку территории. Экипажи армейской авиации на вертолетах осуществили сброс более 400 тонн воды.

В готовности к отправке в Бородулихинский район находятся более 500 военнослужащих и 30 единиц техники. Сформирован дополнительный резерв из 200 человек.

Военнослужащие, задействованные в противопожарных мероприятиях, работают посменно. Они обеспечены необходимыми средствами защиты, для них организовано питание, созданы условия для отдыха.

Личный состав Вооруженных сил принимает все меры для недопущения дальнейшего распространения огня.

Ранее сообщалось, что в республиканский оперативный штаб МЧС по тушению природного пожара в Абайской области включены военнослужащие Регионального командования «Восток».