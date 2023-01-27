Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.04 eur/kzt 504.09

    rub/kzt 6.74 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Астана-10-12℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Международная деятельность

    Глава Минэнерго обсудил с представителями EDF вопросы сотрудничества в атомной энергетике

    27 Января 2023, 04:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Состоялась встреча министра энергетики РК Болата Акчулакова со старшим вице-президентом по развитию новых международных атомных проектов французской компании Électricité de France (EDF) Вакис Рамани. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

    EDF - крупнейшая энергогенерирующая компания Франции и крупнейшая в мире компания-оператор атомных электростанций, 92,71% акций которой принадлежит государству. В настоящее время EDF эксплуатирует во Франции 56 реакторов с мощностью 61,4 ГВт. В 2021 году компанией было выработано - 523.7 ТВт (410 ТВт - АЭС) электрической энергии.

    На встрече был обсужден ряд ключевых вопросов в области развития двухстороннего сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии, в том числе предлагаемый французской стороной реактор EPR-1200 для первой АЭС в Казахстане.

    Франция обладает полным циклом производства ядерного топлива. В 2021 году в Усть-Каменогорске запущен завод «Ульба-ТВС» по производству готового ядерного топлива для АЭС Китая по французской технологии Framatome.

    По итогам встречи стороны выразили уверенность в продолжении совместной работой по выстраиванию взаимовыгодного партнерства по развитию атомной энергетики.

    В список потенциальных поставщиков ядерных технологий, рассматриваемых Казахстаном вошли 4 зарубежных компании (китайская CNNC, российская ГК «Росатом», французская EDF и южно-корейская KHNP), имеющие проверенные временем реакторные технологии большой мощности с опытом эксплуатации.

    В ноябре 2022 года в рамках визита во Францию Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с генеральным директором EDF Люком Ремоном по обсуждению вопросов внедрения передовых технологий в атомной энергетике.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Энергетика Франция Минэнерго РК Атомная станция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Восточный вокзал в Париже остановил работу из-за диверсии
    Протесты во Франции: почему жители страны выступают против пенсионной реформы Макрона
    Меморандум по подготовке кадров в сфере атомной энергии намерены подписать РК и Венгрия
    Французские профсоюзы анонсировали дату митингов против пенсионной реформы
    Популярное
    1 47 нелегальных таксистов привлекли к ответственности транспортные полицейские
    2 Андрей Лукин в Сенате возглавил Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам
    3 В Президентском парке столицы обнаружили капкан с лапой животного
    4 Маулен Ашимбаев избран председателем Сената Парламента РК
    5 Хищение денег в размере 450 млн тенге при строительстве дорог выявили в СКО
    Новости партнеров