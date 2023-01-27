Глава Минэнерго обсудил с представителями EDF вопросы сотрудничества в атомной энергетике

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Состоялась встреча министра энергетики РК Болата Акчулакова со старшим вице-президентом по развитию новых международных атомных проектов французской компании Électricité de France (EDF) Вакис Рамани. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

EDF - крупнейшая энергогенерирующая компания Франции и крупнейшая в мире компания-оператор атомных электростанций, 92,71% акций которой принадлежит государству. В настоящее время EDF эксплуатирует во Франции 56 реакторов с мощностью 61,4 ГВт. В 2021 году компанией было выработано - 523.7 ТВт (410 ТВт - АЭС) электрической энергии.

На встрече был обсужден ряд ключевых вопросов в области развития двухстороннего сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии, в том числе предлагаемый французской стороной реактор EPR-1200 для первой АЭС в Казахстане.

Франция обладает полным циклом производства ядерного топлива. В 2021 году в Усть-Каменогорске запущен завод «Ульба-ТВС» по производству готового ядерного топлива для АЭС Китая по французской технологии Framatome.

По итогам встречи стороны выразили уверенность в продолжении совместной работой по выстраиванию взаимовыгодного партнерства по развитию атомной энергетики.

В список потенциальных поставщиков ядерных технологий, рассматриваемых Казахстаном вошли 4 зарубежных компании (китайская CNNC, российская ГК «Росатом», французская EDF и южно-корейская KHNP), имеющие проверенные временем реакторные технологии большой мощности с опытом эксплуатации.

В ноябре 2022 года в рамках визита во Францию Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с генеральным директором EDF Люком Ремоном по обсуждению вопросов внедрения передовых технологий в атомной энергетике.



