Глава Минэкологии провел ряд встреч с американскими компаниями в США

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев в рамках визита Президента страны Касым-Жомарта Токаева в США провел ряд встреч с представителями американских компаний в Нью-Йорке в целях налаживания сотрудничества в курируемых отраслях, передает МИА «Казинформ».

В частности, министр встретился с помощником Генсекретаря ООН г-жой Мирьяной Сполярич Эггер, представителями компаний FreePort, Baron, Schlumberger и др.

Обсуждался широкий круг вопросов, в числе которых возможность реализации совместных проектов на территории Казахстана в области геологии, геологоразведки, охраны окружающей среды, развития гидрометеорологической сети.

Представитель компании FreePort г-н Кинг в ходе беседы с министром озвучил намерение компании выйти на рынок Казахстана по добыче меди.

Для более детального обсуждения данного вопроса была достигнута договоренность о ближайшей встрече в Нур-Султане.

Темой беседы с представителями Baron стало развитие национальной гидрометеорологической сети. Стороны обменялись мнениями по этому вопросу, обсудили аспекты для возможного сотрудничества в этой связи. Представители компании обещали предоставить министерству свое видение по данному вопросу.

Министерство также заключило меморандум с Университетом Небраски-Линкольна, целью которого является совместное изучение в области водных ресурсов, подготовка кадров.

Кроме того, достигнута договорённость об инвестировании в геологоразведку в Казахстане со стороны компании Western Geco (подразделение Schlumberger). Подписан соответствующий меморандум, прорабатываются детали сотрудничества и механизмы финансирования со стороны компании.

«Целью всех встреч, проведенных в эти дни в США, было привлечение инвестиций, новых технологий в нашу страну. Был проведен плодотворный диалог с представителями крупных американских компаний, которые выразили заинтересованность в совместной реализации проектов на территории нашей страны. Мы договорились о дополнительных переговорах в стенах нашего министерства. Надеюсь, контакты будут продолжены и нам удастся реализовать хорошие проекты совместно с компаниями США», - отметил М.Мирзагалиев по итогам поездки.