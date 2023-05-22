Глава МИИР ознакомился с планами развития индустриальных компаний Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В рамках двухдневного рабочего визита в Абайскую область министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев посетил ряд промышленных предприятий региона, а также ознакомился с ходом строительства нового микрорайона и реконструкции воздушной гавани города Семея. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Вновь образованный регион нацелен вернуть себе статус одного из промышленных лидеров страны. Хорошими темпами развиваются уже существующие предприятия, возобновляются и модернизируются старейшие производства, а также открываются новые площадки.

В прошлом году объем валового регионального продукта в Абайской области превысил 2,3 трлн тг. В январе-апреле 2023 года объемы промышленного производства составили 450 млрд тг, что на 13,4% больше, чем в аналогичный период 2022 года. На обрабатывающих заводах и фабриках работают 10,4 тысячи жителей региона.

Одним из уверенно растущих промышленных лидеров Абайской области является ТОО «Казэлектромаш», созданное в 1995 году для оказания электромонтажных услуг. С 2012 года компания запустила собственное производство проводов и кабелей для электроэнергетической отрасли Казахстана. Сейчас предприятие дает работу 170 специалистам, которые выпускают 15 тысяч км продукции в год, в том числе кабели и провода на среднее и высокое напряжение, для подвижных составов, для водопогружных насосов, для ЛЭП, а также силовые и контрольные кабели.

Глава МИИР РК ознакомился с производственными планами компании и линейкой выпускаемой продукции.

Затем М.Карабаев посетил крупное кожевенное производство, восстановленное на базе обанкротившегося ТОО «Семипалатинский кожевенно-меховой комбинат».

Для оздоровления знаменитого в прошлом предприятия и создания рабочих мест Инвестиционный фонд Казахстана в 2020 году привлек стратегического инвестора - ТОО «Semey Tannery». По условиям договора, комбинат перезапущен по его основному виду деятельности – переработке шкур КРС, производству и реализации экспортоориентированного полуфабриката хромового дубления wet blue.

Сейчас здесь трудоустроены более 80 человек, в основном это технические специалисты, ранее работавшие на заводе. В дальнейшем планируется принять до 180 человек. Производственная мощность предприятия по переработке сырья составляет 6 тысяч тонн или 350 тысяч шкур, а по выпуску полуфабриката wet blue – 1,7 млн кв. м в год.

Также министр ознакомился с деятельностью АО «Семипалатинский машиностроительный завод», в котором проводятся мероприятия для дальнейшего развития и финансового оздоровления предприятия. Привлеченный инвестор - ТОО «Oljakol» - планирует в кратчайшие сроки расширить линейку выпускаемой продукции и погасить задолженность по зарплате. Уже сейчас подписан договор на поставку крышек люков с ТОО «Қамкор Вагон» на 210 млн тг, продолжаются переговоры по поставке аналогичной продукции АО «КазЦинк» и ТОО «Трансремвагон».

В завершение рабочего визита Марат Карабаев ознакомился с планом реконструкции Международного аэропорта города Семея и проверил ход строительства объектов в микрорайоне Карагайлы в правобережной части областного центра.

В соответствии с генпланом города, микрорайон площадью 293 га рассчитан на проживание 35,6 тысячи человек. В новом районе в два этапа построят 277 многоэтажных домов, 6 общеобразовательных школ, 6 детских садов, ледовый модуль и крытый теннисный корт.



