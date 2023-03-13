Глава МИД Великобритании посетит с визитом Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице Казахстана откроется сквер имени британской королевы Елизаветы II, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«17-18 марта 2023 года состоится визит министра иностранных дел по делам содружества и развития Соединенного королевства Великобритания и Северной Ирландии Джеймса Клеверли в Казахстан. В ходе пребывания в Астане Джеймс Клеверли будет принят Президентом Касым-Жомартом Токаевым и Премьер-Министром Алиханом Смаиловым», - сказал на брифинге в МИД официальный представитель ведомства Айбек Смадияров.

Также, по его словам, состоятся переговоры с руководством казахстанского внешнеполитического ведомства.

«В рамках визита планируется открытие сквера имени Елизаветы II в одном из парков столицы», - добавил Айбек Смадияров.