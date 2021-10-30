Глава МИД Таджикистана проинформировал ОБСЕ о тревожной ситуации на границе с Афганистаном

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - Министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддин 29 октября принял Председателя Парламентской Ассамблеи Организации по сотрудничеству и безопасности в Европе (ОБСЕ) Маргарету Седерфельт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НИАТ «Ховар».

О встрече сообщило Министерство иностранных дел Таджикистана.

Обсуждался широкий круг вопросов сотрудничества в рамках ОБСЕ.

Отмечена значимость укрепления межпарламентского сотрудничества для расширения отношений.

Собеседники подчеркнули важность совместного противодействия вызовам современности, таким как влияние пандемии COVID-19 на экономику, изменение климата, безопасность границ, борьба с терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия. Обсуждались также вопросы прав человека, гендерного равенства и повышения роли женщин в политической и экономической жизни общества.

В ходе встречи рассмотрены последние события в Афганистане. С.Мухриддин проинформировал собеседницу о тревожной ситуации на границе с этой страной.

Выражена готовность использовать имеющиеся возможности для наращивания сотрудничества в рамках трех измерений комплексного подхода ОБСЕ к безопасности.



