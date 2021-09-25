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    Глава МИД Казахстана провел встречи с руководством ООН

    25 Сентября 2021, 10:42

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - В рамках участия на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, который выразил благодарность Президенту Казахстана за решение о размещении в Алматы удаленного офиса Миссии ООН по содействию Афганистану. Он особо подчеркнул, что наша страна является символом стабильности и примером приверженности многосторонности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    «Это решение Казахстана мы расцениваем больше, чем просто помощь. Вы продемонстрировали настоящий дух дипломатического братства, что будет способствовать дальнейшему развитию прекрасных отношений между ООН и Казахстаном», - сказал А.Гутерриш.

    В свою очередь, министр подробно проинформировал о ходе реализации инициативы Президента К.Токаева по созданию Международного агентства ООН по биологической безопасности.

    В тот же день министр провел переговоры с заместителем Генерального секретаря ООН - руководителем Контртеррористического управления Владимиром Воронковым. Казахстанская сторона была проинформирована о программах технического содействия странам региона Центральной Азии для укрепления их потенциала по противодействию рисков террористической опасности в Афганистане.

    На встрече с заместителем Генсека ООН по политическим вопросам и миростроительства Розмари Дикарло обсуждены меры и совместные усилия по обеспечению глобальной и региональной безопасности.

    М.Тлеуберди совместно с заместителями Генсекретаря ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу и по глобальным коммуникациям Мелиссой Флеминг принял участие в открытии в штаб-квартире ООН постоянной экспозиции об истории Семипалатинского ядерного испытательного полигона и передал в дар копию Указа Президента Н.Назарбаева о закрытии полигона от 29 августа 1991 года.

    Наряду с этим, глава внешнеполитического ведомства Казахстана встретился с министрами иностранных дел Филиппин Теодоро Локсином и Кипра Никосом Кристодулидесом, а также в режиме видеоконференцсвязи провел переговоры с Администратором Агентства США по международному развитию USAID Самантой Пауэр.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    ООН Внешняя политика Казахстана МИД РК
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