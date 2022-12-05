Глава МИД Греции назвал Казахстан надежным энергетическим партнером

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане прошли переговоры министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, в 2021 году с министром Тлеуберди провели двусторонние политические консультации в Афинах. Мы с нетерпением ждем следующего раунда, который пройдет здесь в Казахстане. Мы празднуем 30-летие установления дипломатических отношений между Казахстаном и Грецией. И это показывает нашу приверженность продвижению и сближению наших отношений. Греция и Казахстан расположены далеко друг от друга, но мы не чужие друг другу. У нас большая история взаимодействия, между нами установлен крепкий мост дружбы и взаимопонимания и это подтверждается присутствием 10 тысяч греков в Казахстане и 1 тысячи казахов в Афинах», - рассказал представителям СМИ после переговоров Никос Дендиас.

Министр иностранных дел Греции поблагодарил казахстанское правительство за поддержку открытия консульства в Актау.

«Думаю, это устанавливает важное присутствие Греции в Казахстане. Мы также обсуждали сотрудничество в рамках международных организаций. Мы очень хорошо сотрудничаем в рамках системы ООН. Спасибо вам за поддержку, оказываемую нам. Мы также пришли к соглашению о том, что есть огромный потенциал для развития нашей двусторонней торговли. Мы могли бы сфокусироваться на энергетике, устойчивой сфере, туризме, строительстве, сельском хозяйстве. Казахстан является надежным энергетическим партнером для Греции, а также для всего Евросоюза. Мы находимся на перекрестке газового коридора и являемся воротами для выхода в Европу, особенно в Центральную и Восточную Европу. Мы также обсудили общие интересы транспортной инфраструктуры в регионе, отношение между Казахстаном и ЕС. Греция будет рада содействовать развитию этих отношений. Мы также приветствуем вступление в силу соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве», - добавил Никос Дендиас.



